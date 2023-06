Sous le signe de “l’Afrique solidaire”, les jeunes du continent ont célébré ce vendredi à Hammamet, la journée olympique, en présence des représentants des différents comités nationaux olympiques africains, et ce, en marge de la tenue des 2es jeux africains de plage du 23 au 30 juin courant.

C’est ainsi qu’au rythme des chants et musiques et en présence des jeunes délégations prenant part aux JAP 2023, les festivités étaient lancées au cœur du village sportif de la station touristique et balnéaire Yasmine Hammamet.

Présent à son tour à l’occasion de la célébration de la journée olympique, le ministre de la jeunesse et du sport, Kamel Déguiche, a déclaré à la TAP qu’il “s’agit d’un jour de la liesse et d’une fête de l’Afrique célébrée en Tunisie”, estimant qu’il est permis désormais d’affirmer avec fierté que la Tunisie a su relever le défi, en fêtant la journée olympique internationale en présence des 54 pays africains membres, qui sont ses invités pour les JAP.

Et le ministre de souligner la confiance placée par l’ensemble des pays africains en la Tunisie et en sa capacité à organiser de grands événements sportifs, ce qui témoigne de son aptitude d’ouverture sur le continent.

“Les invités et les visiteurs venus en masse seront demain les ambassadeurs de la Tunisie sportive et touristique”, a-t-il lancé.

Pour lui, en réussissant les JAP et la célébration de la journée olympique, la Tunisie est en mesure de reprendre sa place et de prétendre à l’organisation des grands rendez-vous sportifs multi-disciplinaires.

“La Tunisie s’apprête à accueillir plusieurs manifestations sportives dans divers sports individuels mais également collectif comme le handball et le Volley-ball.

De son côté, le président de l’ACNOA, Mustapha Berraf a qualifié cette journée d’exceptionnelle marquée de liesse et de la présence de l’ensemble des Etats africains membres dans une Tunisie havre de paix, de fraternité et de solidarité africaine.

Berraf n’a, en outre, pas manqué de saluer les autorités tunisiennes avec à leur tête le chef de l’Etat, Kais Saied, pour le souci affiché quant à la réussite des JAP, affirmant que la Tunisie atteste de son ouverture sur le continent et d’être le pays de la jeunesse, du sport et de l’esprit olympique.

Rappelons que les 2es JAP Hammamet 2023 se poursuivent jusqu’au 30 juin courant avec la participation d’environ 1000 sportifs dans 16 spécialités.