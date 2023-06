Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, s’est réuni mardi dans le cadre de sa visite en Hongrie, avec le président du Parlement hongrois Kövér László, et a discuté avec lui des relations bilatérales et des moyens de les développer notamment dans les domaines, économique et culturel, selon une approche fondée sur un partenariat gagnant-gagnant.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, les deux responsables ont passé en revue les liens historiques privilégiés qui unissent les deux pays et les deux peuples amis, mettant en valeur l’importance des valeurs et des principes communs qui les unissent.

Ils ont également échangé des points de vue sur un certain nombre de questions d’intérêt commun et de défis auxquels les deux pays sont confrontés, jugeant indispensable d’unir les efforts et de renforcer la coopération afin de trouver des solutions appropriées aux différents enjeux.

Le ministre des Affaires étrangères a formé l’espoir de voir le président du Parlement hongrois visiter la Tunisie au cours de la prochaine période, pour renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays.