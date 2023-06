Le conseiller du ministre des affaires sociales Khélil Abbes a souligné lundi au cours d’une conférence ayant pour thème ” Santé mentale et déplacements : pour une meilleure prise en charge des tunisiens de retour au pays”, l’attachement du ministère à promouvoir les mécanismes et programmes visant l’accompagnement des tunisiens résidents à l’étranger afin de leur permettre de consolider les liens avec leur pays.

Ont pris part à cette conférence, le représentant du ministère de la santé, le responsable de l’autonomisation économique et du développement durable à la délégation de l’union européenne à Tunis, la coordinatrice de la formation, l’emploi et la migration à la GTZ, la coordinatrice de l’Afrique du Nord à l’agence Expertise France et la coordinatrice générale de l’organisation médecins du monde.

Le conseiller du ministre des Affaires sociales a souligné les efforts déployés par l’état pour la prise en charge des Tunisiens à l’étranger à travers les services fournis (administratif, socio-culturels) et le renforcement des liens entre les membres de la communauté tunisienne vivant à l’étranger et les institutions nationales à travers les représentations en Tunisie et à l’étranger.

Il a passé en revue certains mécanismes permettant la prise en charge des Tunisiens à l’étranger tels que tounesna, qui a été créé dans le cadre d’un programme de coopération international pour la lutte contre la migration irrégulière (Tunisie migration ProGreS) et financé par l’Union Européenne avec l’appui de l’agence France Expertise et l’office Français de la migration et l’intégration.