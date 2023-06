Fidal, référence du monde des affaires depuis 1922 en matière de conseil juridique, a signé un accord de partenariat avec le cabinet «Anissa Dachraoui», qui devient son représentant exclusif en Tunisie.

Fidal, qui s’appuie par ailleurs à l’international sur ses réseaux unyer et WTS déploie son expertise dans tous les domaines du droit des affaires, tant en conseil qu’en défense, auprès de clients nationaux et internationaux.

Présent en Tunisie depuis 2009, le cabinet a été porté par Rached Fourati, dont la contribution et l’expertise inestimables ont grandement contribué au succès et à la réputation de la marque.

À la suite du départ à la retraite de ce dernier, Fidal confie le développement de ses activités en matière de conseil juridique et sa représentation exclusive en Tunisie, au cabinet « Anissa Dachraoui ».

Fondé en 1997 par son associée, Anissa Dachraoui, conseil juridique et fiscal expérimentée, titulaire d’un DESS de juriste d’entreprise et du Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise (DJCE), le cabinet « Anissa Dachraoui » dispose d’une forte implantation en Tunisie et offre des services de conseil juridique pluridisciplinaires de haute qualité aux PME, grandes entreprises et groupes internationaux.

Le cabinet « Anissa Dachraoui » a acquis une expérience significative et variée dans de nombreux secteurs d’activité, notamment dans le domaine des télécommunications, de la finance, de l’énergie, de la santé, de l’hôtellerie, de l’industrie, de la grande distribution et du transport.

En unissant leurs compétences et leur expertise, le cabinet Fidal et le cabinet « Anissa Dachraoui » se donnent les moyens de proposer à leurs clients une gamme complète de services et un accompagnement à forte valeur ajoutée dans le cadre des opérations juridiques courantes, mais également pour les projets d’envergure, les opérations de M&A, les projets d’implantation et de développement.

À PROPOS DE FIDAL

Fidal, société d’avocats française et indépendante, est une référence du monde des affaires depuis 1922.

Avec 1300 avocats et juristes présents dans 87 villes en France, Fidal exerce au plus près des acteurs économiques – entreprises, dirigeants, fonds d’investissements, collectivités territoriales, organismes sans but lucratif, groupes internationaux – et s’engage ainsi à servir leur expansion et le développement des territoires.

Son approche pluridisciplinaire lui permet d’appréhender les grands défis économiques et sociétaux.

Parce que leurs questions ne s’arrêtent aux frontières du droit, les clients du cabinet ont accès à un écosystème d’affaires composé de filiales (Fidal Fiducie, Fidal Innovation, Fidal Notaires…) et de partenaires (conseils en financement, en transaction, en ressources humaines…). Fidal est aussi membre fondateur du réseau juridique international unyer et membre du réseau fiscal WTS Global.