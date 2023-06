Les travaux de dédoublement de la route nationale n°13 reliant les gouvernorats de Sfax, Sidi Bouzid et Kasserine, au niveau de Sbeïtla, ont démarré, jeudi, a annoncé le délégué de Sbeïtla, Hatem Riahi.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Riahi a indiqué que les appels d’offre relatifs aux travaux d’aménagement et de pavage de 36 kilomètres de routes rurales dans un certain nombre de régions à Sbeïtla, seront rendus publics dans les deux prochains mois de juillet et août.

Le délégué a précisé que ces projets routiers sont inclus dans le programme du corridor stratégique Sfax-Kasserine, faisant savoir que le dossier du projet d’éclaircissement public, a été adressé au contrôleur des dépenses publiques.

Dans ce même contexte, les appels d’offres relatifs au projet de réalisation de l’entrepôt municipal dans la localité de Rakhmet, relevant de la délégation de Sbeïtla dont le coût est estimé à 1,1 million de dinars, ont été publiés, jeudi, a-t-il annoncé.