Plusieurs mémorandums d’entente visant le développement des relations commerciales et le renforcement de la coopération économique, entre la Tunisie et la Roumanie, viennent d’être signés, d’une part, par la Chambre de Commerce de Tunis et les chambres de commerce de Bucarest, de Constanta et Prahova et d’autre part, par l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (Fipa) et l’Agence Roumaine de l’investissement et du Commerce Extérieur (ARICE), a fait savoir, jeudi le CEPEX.

Ces accords ont été signés à la faveur d’une mission économique organisée, actuellement, en Roumanie, par le Centre de Promotion des Exportations en coordination avec l’Ambassade de Tunisie à Bucarest.L’objectif de cette mission est d’explorer les opportunités d’affaires et d’investissement dans les secteurs porteurs dans les deux pays et de développer davantage le partenariat bilatéral économique.

Ainsi, un programme de visites d’entreprises roumaines a été organisé en marge de cette mission pour compléter les efforts d’identification de partenaires potentiels et de nouvelles opportunités commerciales.

Le Cepex a noté que ” le forum d’affaires ainsi que les contacts B2B organisés en marge de cette visite étaient également une occasion pour rappeler que la Tunisie peut très bien servir de passerelle entre l’Europe et les pays africains grâce à sa proximité géographique au cœur de la méditerranée ainsi qu’aux accords de libre échange conclus avec les pays africains dont notamment celui de COMESA “.

Il convient de rappeler que les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Roumanie ont atteint 1250 millions de dinars en 2022 mais demeurent en deçà des opportunités réelles qu’offrent les deux pays.