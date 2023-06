La directrice générale de l’Office des Nations Unies à Genève, Tatiana Valovaya, a affirmé, lors d’une rencontre, mercredi à Genève, avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, la volonté de l’organisation d’établir des partenariats fructueux avec la Tunisie.

Elle a fait savoir, dans une déclaration à la TAP, qu’elle avait invité la cheffe du gouvernement à participer à la conférence “Building Bridges”, prévue en octobre prochain à Genève, avec la participation d’institutions financières internationales, pour discuter des moyens de trouver de nouvelles sources de financement aux projets réussis.

Cette rencontre internationale constituera une opportunité pour la Tunisie de faire connaître les projets lancés par des femmes et des jeunes tunisiens et d’obtenir un appui et un accompagnement dans le cadre des programmes des Nations Unies dans le but de renforcer ainsi l’autonomisation économique de ces groupes, a-t-elle dit.

Pour sa part, la cheffe du gouvernement a affirmé l’engagement de la Tunisie à respecter les dispositions de la Charte des Nations Unies et les principes du droit international, soulignant son action constante en faveur du renforcement de la coopération avec les Nations Unies afin de consolider la paix et la sécurité internationales.