L’Instance nationale de la sécurité sanitaire de produits alimentaires (INSSPA) a organisé, mardi à Tunis, une conférence nationale sur le thème “système qualité et Gestion des risques liés à la contamination des aliments”, à l’occasion de la célébration, le 7 juin, de la cinquième journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments portant, cette année sur le thème “les normes alimentaires sauvent des vies”.

Le ministère de la santé s’emploie à la création d’une commission conjointe regroupant quatre ministères, à savoir la santé, l’agriculture, le commerce et l’environnement, dans le but de soutenir davantage la sécurité des produits alimentaires et animaux, a annoncé le ministre de la santé Ali Mrabet au cours de cette rencontre organisée en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Il a fait savoir que cette commission permettra d’unifier les interventions de toutes les parties concernées par les produits alimentaires et de lancer des projets communs, de manière à garantir les conditions de sécurité sanitaire des aliments en Tunisie et leur conformité aux normes internationales relatives à la sécurité sanitaires des aliments afin de renforcer les opportunités d’exportation des produits tunisiens vers les marchés mondiaux.

Plusieurs questions sont inscrites au programme de cette rencontre dont, notamment, le cadre juridique et institutionnel de la sécurité sanitaire des aliments, l’importance de la réglementation et des normes liés à la sécurité sanitaire des aliments et le rôle des systèmes qualité dans la maîtrise des risques liés à la contamination des aliments.

Créée en 2019, l’INSSPA est chargée du contrôle des denrées alimentaires à l’importation ou à l’exportation, des aliments pour animaux et des intrants agricoles (engrais chimiques et pesticides), en plus de la surveillance des systèmes d’approvisionnement en eau potable, en eau embouteillée et en eaux usées traitées utilisées dans le domaine agricole.

Pour sa part, Francisco ACOSTA SOTO, chef de mission adjoint de la délégation de l’Union Européenne en Tunisie, a souligné l’importance de contrôler l’utilisation des engrais chimiques et leur conformité aux normes internationales afin d’assurer la sécurité et la qualité des légumes et des fruits et de prévenir les maladies d’origine alimentaire.

Le représentant de l’OMS en Tunisie, Ibrahim El-Ziq, a fait savoir que les maladies d’origine alimentaire causent de lourdes pertes économiques et entravent le développement humain, soulignant que les aliments contaminés et insalubres provoquent plus de 200 maladies allant de la diarrhée aux cancers. Elles affectent près de 600 millions de personnes dans le monde et causent plus de 400 000 décès par an.