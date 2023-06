Le nouveau directeur du Bureau du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) à Tunis, Michel le Pechoux a exprimé la disposition du Fonds à contribuer à la concrétisation des programmes de soutien à l’enfance, et ce, à travers la présentation de l’appui technique nécessaire.

Ces propos interviennent lors de son entretien, mardi, avec le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Saied. Cette réunion a porté sur les programmes de coopération entre la Tunisie et l’UNICEF et les principaux projets réalisés et programmés, selon un communiqué du ministère de l’Economie publié, mercredi.

L’entretien a permis également d’évoquer l’importance de l’actualisation des données relatives aux transferts financiers accordés aux enfants dans le cadre du programme ” Amen Social ” et les autres projets.

Le Pechoux a mis l’accent sur l’importance de la coopération avec les établissements et les structures tunisiens spécialisés dans les domaines de la recherche et du développement humain, citant à titre d’exemple l’Institut national de la statistique (INS).

De son côté, Saied a souligné la possibilité de tirer profit de l’expertise du Fonds dans la valorisation des programmes d’autonomisation économique des catégories vulnérables et à faible revenu.