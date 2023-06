À la suite du parachèvement des travaux de réhabilitation et de restauration, la salle du Bardo dédiée aux spectacles qu’abrite l’Espace du théâtre du Bardo, à Tunis, rouvrira, vendredi, ses portes.

A cette occasion, ce lieu à vocation culturelle et artistique a programmé un concert animé par plusieurs artistes, à l’instar de Yasser Jeradi et Nidhal Yahiaoui en plus d’improvisations théâtrales auxquelles participeront plusieurs dramaturges.

L’espace du théâtre du Bardo dirigé par Slim Sanheji est situé au cœur du quartier du Bardo, à la Capitale. Il est désormais doté de divers espaces dont une salle de danse, un laboratoire de créativité culturelle et numérique, un centre de composition et d’animation ouvert aux techniciens et créateurs de spectacles vivants, en plus d’une bibliothèque et un café culturel.