La 76e Assemblée mondiale de la Santé (AMS) qui s’est tenue récemment a marqué une étape importante vers la réalisation de l’objectif de la santé pour tous. Les États membres ont adopté une Résolution sur le renforcement des capacités en matière de diagnostic, reconnaissant officiellement le rôle vital du diagnostic dans la santé publique. Cette résolution permet aux pays de hiérarchiser les ressources nécessaires pour garantir que chaque personne ayant besoin de se faire dépister puisse le faire, quel que soit le lieu et le moment où elle se fait soigner.

La Résolution a une portée étendue, couvrant à la fois les tests de dépistage des maladies infectieuses et non transmissibles, ainsi que les conditions de santé pour la prévention et la préparation aux pandémies, ainsi que la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Elle reconnaît également l’importance de mettre en place des stratégies nationales de diagnostic et souligne le rôle essentiel des données de diagnostic dans la prise de décision en matière de soins de santé.

La Résolution s’appuie sur les recommandations de la Commission du Lancet sur les diagnostics de 2021 et a été défendue avec vigueur par des pays tels que l’Indonésie, qui s’est engagée en faveur de l’amélioration de l’accès aux tests de diagnostic essentiels. Pour soutenir la mise en œuvre de la Résolution et aligner les objectifs sur la couverture sanitaire universelle et la sécurité sanitaire mondiale, il est proposé de créer une Alliance internationale du diagnostic dirigée par les pays et axée sur les soins primaires.

Dans le cadre de l’adoption de la Résolution, l’organisation FIND (Foundation for Innovative New Diagnostics) célèbre également son 20e anniversaire. FIND a organisé une Journée du diagnostic en parallèle de l’AMS, lors de laquelle des experts de la santé mondiale, des représentants de l’OMS et d’autres organisations ont discuté des enjeux liés au diagnostic.

Pour mettre en œuvre la Résolution et former l’Alliance internationale du diagnostic, l’OMS élaborera une stratégie et un plan de mise en œuvre, tandis que des consultations régionales auront lieu en Afrique, en Asie et en Amérique latine pour définir la structure et la gouvernance de l’Alliance.

Cette résolution marque une avancée majeure dans les efforts mondiaux visant à renforcer les capacités de diagnostic et à garantir un accès équitable aux tests de dépistage. Elle souligne l’importance du diagnostic dans la prise en charge des maladies et la planification des interventions de santé.