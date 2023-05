Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a appelé à la nécessité de développer le contenu du Carnaval d’Aoussou qui se tiendra du 9 au 27 juillet prochain, à Sousse.

Lors d’une séance de travail tenue, lundi soir, à Tunis, il a ajouté qu’il faut adopter des choix qualitatifs pour les spectacles proposés lors de la 60ème édition de cette manifestation afin de contribuer à la valorisation et la promotion du patrimoine culturel et de l’artisanat de la région de Sousse, selon un communiqué publié, mardi, par le ministère du Tourisme.

Belhassine a souligné, à cette occasion, l’importance de préserver les spécificités du carnaval d’Aoussou (événement festif et culturel annuel) lequel contribue à créer une importante dynamique touristique et économique tout en affirmant l’appui de son département à cet évènement touristique et culturel important.

Le ministre du Tourisme a pris connaissance, ainsi, du programme de la 60ème édition de ce carnaval international qui regroupera environ 14 pays et en présence de nombreuses personnalités nationales et étrangères et de plus de 150 journalistes tunisiens et étrangers.

Il a appelé les municipalités touristiques à accélérer la réalisation des projets programmés lesquels ont bénéficié du financement du Fonds de protection des zones touristiques pour développer davantage l’offre touristique, la propreté et la protection de l’environnement dans la région.

Belhassine a incité ces municipalités à présenter des suggestions et des solutions opérationnelles réalisables.

Par ailleurs, le ministre du Tourisme a mis l’accent sur la nécessité d’encourager les investissements dans le secteur du tourisme et de l’artisanat dans le gouvernorat de Sousse, en particulier, les projets innovants dans le domaine du tourisme alternatif, et ce, dans le cadre de la diversification du produit et de l’offre touristique, tout en veillant au respect du volet écologique en tant que l’un des fondements de la réussite et du développement du tourisme.

Ont pris part, à cette réunion, le Gouverneur de Sousse, les représentants des municipalités de la région, les commissariats régionaux du tourisme, de la culture et de jeunesse et le président de l’association du carnaval d’Aoussou.

Ils ont évoqué, à cette occasion, la nécessité d’accorder davantage d’intérêt au dossier de la propreté de la région de Sousse, notamment, au niveau des zones et endroits touristiques, et ce, d’une manière participative avec toutes les structures intervenantes.