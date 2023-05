Des œuvres de créateurs issus de Tunisie, du Maghreb et de la Rive Nord de la Méditerranée sont au programme des 3èmes Journées de la Mode prévues le 1er juin à Sfax et les 2 et 3 juin à Tunis, et ce dans les locaux de l’Institut français de Tunisie (IFT).

La création vestimentaire contemporaine est au cœur de ces “Journées de la Mode” qui mettront en lumière des créateurs dont le parcours d’études est achevé et le tracé professionnel encore en devenir, a annoncé l’IFT qui organise ce rendez-vous artistique avec divers partenaires.

Au line-up, un défilé, des expositions, des rencontres avec les créateurs, des conférences sur la création vestimentaire et ses préoccupations contemporaines, l’accessoire, l’économie ou la mode en général et des ateliers de surcyclage.

Le défile présentera les créations de 7 designers dont Anissa Meddeb, Hedi ben Mami, Emna Gahbiche, Justin Martinge, Fawzi Nawar, Latifa Hizem et Salah Barka. Il aura lieu le jeudi 1er juin dans les jardins de la Maison de France et le samedi 3 juin dans la cour de l’IFT Tunis.

L’évènement verra aussi la projection de deux films : Haute couture de Sylvie Ohayon (France, 2020, 100′) et Dior et moi de Frédéric Tcheng (France, 2014, 96′).

Une exposition d’objets de décoration, ameublement et vêtements du désigner Achraf Baccouche est organisée à Sfax du 26 mai au 5 juin. Ses oeuvres orneront ensuite le défilé du 1er juin à Tunis.

Ce diplômé d’architecture intérieure est un spécialiste dans le recyclage des tissus et crée des collections irréelles qui traduisent son univers coloré, fantasque, débordant de créativité décliné en meubles et objets déco.

Achref Baccouch est lauréat du prix du meilleur designer au Salon ” NY Now ” à New York (février 2017). Ce prix est décerné par l’association ” International Furnishing and Design Association “.

Une exposition de présentation des actions et réalisations du programme tunisien Moodha Okhra (La mode AUTREMENT) sera organisée du 31 mai au 5 juin, à Tunis. Ce projet a pour ambition de sensibiliser et de fédérer une communauté active de créateurs, d’experts et de consommateurs engagés, qui seraient susceptibles de déclencher un mouvement de mode responsable et plus durable.

Moodha Okhra se décline sur deux volets complémentaires : Moodha Okhra le programme d’accompagnement ‘Moodh-up’ dédié aux designers et marques de mode, et des actions de sensibilisation éducatives.

L’IF Tunis acceuillera une rencontre-débat “La mode se régénère : mythe ou réalité ?” avec les stylistes conviés au défilé, le programme Moodha Okhra et l’Ecole Duperré (Paris).

Il y aura également un Atelier “Upcycling/surcyclage, comment redonner vie à une chemise ?” par Myriam Dinari, experte en modélisme appliqué à l’upcycling à l’Académie Internationale des Métiers du Design et de la Mode (AIMDM, Charguia 1).

Les 3èmes Journées de la Mode en Tunisie sont placées sous la direction artistique du français Eric Dublin. Cet ancien auditeur de l’école du Louvre était à la direction artistique des Journées de la mode à Sfax, en 2021, et des Journées de la mode en Algérie.

A l’heure où les préoccupations environnementales sont dominantes, la mode se régénère, prend conscience de ses abus écologiques et revient vers des fondamentaux comme vers les savoir-faire. Les nouvelles générations de stylistes en sont pleinement conscientes et travaillent le réemploi, le surcyclage et font la part belle à la préservation et la transmission des savoir-faire.