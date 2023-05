Le Jury du 76e Festival de Cannes, présidé par le réalisateur suédois Ruben Östlund, a remis son palmarès parmi les 21 films présentés en Compétition cette année. La cérémonie de clôture a eu lieu après 11 jours d’une édition exceptionnelle. Le Jury était entouré de la réalisatrice marocaine Maryam Touzani, l’acteur français Denis Ménochet, la scénariste et réalisatrice britanico-zambienne Rungano Nyoni, l’actrice et réalisatrice américaine Brie Larson, l’acteur et réalisateur américain Paul Dano, l’écrivain afghan Atiq Rahimi et le réalisateur argentin Damián Szifron ainsi que la réalisatrice française Julia Ducournau.

Il faut rappeler que le film tunisien “Les filles d’Olfa” de Kaouther Ben Hania fait partie de la compétition officielle de cette édition. Un film qui vient de recevoir le prix “l’oeil d’or – Année du documentaire”.

PALME D’OR

ANATOMIE D’UNE CHUTE réalisé par Justine TRIET

GRAND PRIX

THE ZONE OF INTEREST réalisé par Jonathan GLAZER

PRIX DE LA MISE EN SCÈNE

TRAN ANH Hùng pour LA PASSION DE DODIN BOUFFANT

PRIX DU JURY

KUOLLEET LEHDET (LES FEUILLES MORTES) réalisé par Aki KAURISMÄKI

PRIX DU SCÉNARIO

SAKAMOTO Yuji pour KAIBUTSU (MONSTER) réalisé par KORE-EDA Hirokazu

PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE

Merve DIZDAR dans KURU OTLAR USTUNE (LES HERBES SÈCHES) réalisé par Nuri Bilge CEYLAN

PRIX D’INTERPRÉTATION MASCULINE

Koji YAKUSHO dans PERFECT DAYS réalisé par Wim WENDERS