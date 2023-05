La 17e édition de la cérémonie de remise des trophées “d’African Banker” (le banquier africain) s’est tenue, mercredi soir, dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh en Egypte, en marge des assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD).

Cette cérémonie, qui a pour objectif de rendre hommage aux banquiers et financiers qui réussissent à crée des opportunités économiques pour les Africains et à inspirer les nouvelles générations de banquiers et partant contribuent à façonner l’avenir du continent, s’est tenue selon les organisateurs, en présence de plus de 300 dirigeants de banques et opérateurs économiques du continent,

Ainsi, le ministre des Finances de l’Afrique du Sud, Enoch Godongwana s’est vu remettre le Trophée “Ministre des Finances de l’année”, pour avoir contribué à asseoir la stabilité économique et à booster la transition énergétique dans son pays.

Le plus jeune gouverneur de la Banque centrale des Iles Maurice, Harvesh Kumar Seegolam a, quant à lui, remporté le Trophée de gouverneur de Banque centrale de l’année.

De son côté, Esther Kariuki, responsable des activités agricoles à la Co-op Bank du Kenyaa raflé le prix du banquier de l’année.

La banque africaine d’import et d’export “Afreximbank” basée au Caire, a remporté le trophée de la meilleure banque de l’année, pour la deuxième fois consécutive. Il a également, reçu le prix de la meilleure institution de financement du développement.

Depuis leur création en 2007, les Trophées African Banker récompensent les dirigeants et les banques qui transforment radicalement le secteur financier en Afrique, selon “African Banker Awards”.

L’édition 2023 “d’African Banker Awards” est organisée par le magazine African Banker et IC Events. “La cérémonie a été parrainée au niveau platine par le Fonds africain de garantie (AGF) et au niveau associé par la Banque de commerce et de développement (TDB) et la Caisse des dépôts et consignations de Tunisie, qui gère un important projet de soutien aux start-ups et aux PME.

Les nominés ont été sélectionnés parmi un nombre record de candidatures, représentant l’ensemble du continent africain, dans un total de 10 catégories, et présélectionnés par le Comité des trophées.

Les assemblées annuelles 2023 du Groupe de la BAD, se tiennent du 22 au 26 mai 2023, à Charm el-Cheikh.