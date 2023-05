Paris 2024 a récemment dévoilé jour les deux parcours des épreuves de Triathlon des Jeux Olympiques (épreuves individuelles hommes et femmes ; relais mixte) et le parcours des épreuves de Para triathlon des Jeux Paralympiques (catégories PTS2 à PTS5, PTVI et PTWC).

Pensés en concertation avec la World Triathlon et l’ensemble des acteurs publics concernés, ces trois parcours distincts s’annoncent particulièrement exigeants sur le plan sportif et mettront en avant quelques-uns des plus beaux monuments de Paris.

Ils auront comme point de départ un ponton flottant positionné au pied du pont Alexandre III (sur lequel sera installé une tribune de 1 000 places) où les spectateurs pourront prendre place pour assister aux départs, et arrivées des épreuves de Triathlon et de Para triathlon, ainsi qu’à la zone de transition (entre les sports) pour un spectacle à couper le souffle.

Jeux Olympiques

Epreuves individuelles – distance standard : Natation, 1,5 km ; Cyclisme, 40 km ; Course à pied, 10 km

Hommes : Mardi 30 juillet 2024 – Départ à 8h – Ponton Alexandre III

Femmes : Mercredi 31 juillet 2024 – Départ à 8h – Ponton Alexandre III

Relais mixte -distance super sprint – 4 athlètes (Homme, Femme, Homme, Femme) :

Natation, 300 m ; Cyclisme, 5,8 km ; Course à pied, 1,8 km

Lundi 5 août 2024 – Départ à 8h- Ponton Alexandre III

Jeux Paralympiques

Epreuves individuelles – distance sprint : Natation, 750 m ; Para cyclisme, 20 km ; Course, 5 km

Hommes et femmes – Catégories PTS2 à PTS5 – Dimanche 1er septembre 2024 – Départs à partir de 8h15 – Ponton Alexandre III

Hommes et femmes – Catégories PTVI et PTWC – Lundi 2 septembre 2024 – Départs à partir de 8h15 – Ponton Alexandre III