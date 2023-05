Les travaux de construction du bâtiment commercial et administratif à la placette Slimene Lamsi à la médina de l’Ariana vont reprendre début juin 2023. Selon Khaled Jebali, directeur des services techniques à la mairie de l’Ariana, ce projet, bloqué depuis deux ans, sera construit moyennant une enveloppe de 980 mille dinars.

Le bâtiment commercial et administratif sur deux étages comprend six espaces commerciaux, un département des affaires économiques, un centre médical et une salle multidisciplinaire.

Dans le même contexte, Jebali a indiqué que la construction du complexe de l’enfance à El Menzah 6, en suspens depuis deux ans, va reprendre aussi durant le mois de juin courant.

Ce projet, qui coûtait 2,165 millions de dinars en 2020, sera réalisé moyennant une enveloppe de 2,4 millions de dinars.

Parmi les principales composantes du complexe : un théâtre, des clubs en plus des bureaux, une salle multidisciplinaire, une bibliothèque et une salle d’exposition.