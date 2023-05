Six projections sont au programme du 19 au 23 Mai 2023, pour le long métrage ” Les Filles d’Olfa ” de la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania, en lice dans la compétition officielle de la 76ème édition du festival de Cannes dont la Première mondiale est prévue le vendredi 19 Mai 2023 dans la salle mythique du grand auditorium Louis Lumière (2309 places) au Palais des festivals et des Congrès sur la Croisette à Cannes.

En compétition dans une liste qui réunit en tout 21 longs-métrages en lice pour la Palme d’Or 2023, qui sera décernée le 27 mai prochain par le jury du réalisateur suédois Ruben stlund, ce cinquième long métrage de la cinéaste Ben Hania sera projeté pour la première fois devant les cannois, visiteurs et spectateurs du monde entier, au Palais des festivals et des congrès qui contribue depuis 2001 au rayonnement international de la ville et lui offre le titre de deuxième destination affaires en France après Paris.

Le samedi 20 mai, le long métrage sera projeté pour le deuxième jour consécutif à l’auditorium, ainsi que dans la salle éphémère du festival, sur le toit du Riviera, l’ancienne Salle du Soixantième, baptisée à l’occasion du 60e Festival de Cannes ” Salle Agnès Varda, en mémoire à la cinéaste, photographe et plasticienne française, treize fois en Sélection officielle, membre du Jury en 2005, présidente du jury de la Caméra d’or en 2013 et Palme d’or d’honneur, en 2015. La quatrième projection aura lieu à la salle les Arcades 1, cinéma classé Art et Essai, au cœur de la ville de Cannes qui accueillera également l’avant dernière projection le dimanche 21 mai.

La dernière projection est programmée pour le mardi 23 Mai 2023 à l’emblématique Rotande Lérins 2, dans l’Espace Riviera, sur la baie de Cannes et considérée la plus grande salle de Gala panoramique de la Côte d’Azur avec une capacité de 1728 personnes.

La 76ème édition du Festival de Cannes s’est ouverte hier soir lors d’une cérémonie retransmise en direct sur France 2 et à l’international sur Brut. Des milliers de spectateurs ont également pu vivre cette soirée dans de nombreux cinémas où la cérémonie et le film d’ouverture ont été retransmis en direct grâce à la collaboration du Festival de Cannes, de France télévisions, de la Fédération Nationale des Cinémas Français et du CNC.

Tout au long de cette 76e édition, montées des Marches, conférences de presse, photocalls et événements officiels seront diffusés en français et en anglais sur France.tv, Culturebox, Brut. Cannes, YouTube ainsi que sur le site officiel du Festival de Cannes.

La cérémonie du Palmarès aura lieu le samedi 27 mai 2023 et sera diffusée en direct sur France 2 et à l’international sur Brut.