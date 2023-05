“Le Bal des Cordes”, nouveau spectacle de l’Orchestre Symphonique Tunisien et l’Académie de l’Orchestre Symphonique Tunisien sera présenté le vendredi 26 mai 2023 à 19H00 à la grande salle de l’Opéra de Tunis et ce, sous la direction du pianiste et compositeur maestro Fadi Ben Othman.

Le Bal des Cordes est une immersion dans l’univers des suites de danses, d’adagios et d’œuvres écrites pour orchestre à cordes, et une interprétation des chefs-d’œuvre des grands compositeurs tels que Mozart, Samuel Barber, Bela Bartok, Peter Warlock et Jean Sibelius.