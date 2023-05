Le Président de la République, Kais Saied, a adressé une invitation au gouverneur de de Sharjah, Sultan bin Mohammed al-Gasimi, membre du Conseil supérieur des Emirats arabes Unis, pour se rendre en Tunisie.

La ministre des Affaires Culturelles a été chargée, le lundi 8 mai, par le chef de l’Etat de transmettre ce message au gouverneur émirati, indique un communiqué publié le mardi soir sur le réseau social de son département.

La rencontre de la ministre avec le gouverneur de Sharjah a porté sur ” les moyens de promouvoir le partenariat entre la Tunisie et l’Emirat dans les secteurs culturels, de créativité, des arts et du patrimoine “, indique la même source. Les deux parties ont également évoqué les possibilités de renforcer ” l’échange des exercices et des compétences ” dans les différentes branches du secteur culturel.

Rappelons que l’Institut du patrimoine de Sharjah était parmi les institutions arabes et étrangères partenaires de la 37ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT), tenue du 28 avril au 7 mai 2023 sous le thème “Volez … par les ailes du livre”.

Sharjah accueille actuellement la 14ème édition du “festival de lecture pour enfants de Sharjah” (Sharjah children’s reading festival) qui se déroule du 3 au 12 mai 2023. Le festival enregistre la participation de 22 maisons d’édition arabes et étrangères avec près de 10 mille titres.

Cet évènement est organisé par l’Autorité du livre à Sharjah (Sharjah book Authority) est placé cette année sous le thème ” Train your brain ” (littéralement ” Entraînez votre Cerveau “). Des écrivains, des auteurs, des éditeurs aussi bien que des artistes, des plasticiens et des chefs cuisiniers sont à l’honneur en ce rendez-vous littéraire annuel d’envergure.