Le Comité d’organisation des prochains Jeux africains de plage (COJAP), a annoncé samedi le lancement officiel de l’opération d’accréditation destinée aux délégations prenant part à l’édition d’Hammamet 2023 (23-30 juin), et ce via une plateforme spéciale, mises en place, en coordination avec les Comités nationaux olympiques africains.

Une source proche du COJAP se dit fière de cette plateforme réalisée en un temps record par des jeunes compétentes tunisiennes et des possibilités qu’elle offre en termes de capacité de stockage et de gestion des demandes d’accréditation réservées aux invités des jeux (sportifs, artistes, journalistes).

“Il s’agit d’une opération inédite pour des jeunes compétences, étudiants dans une institution universitaire privée, qui ont réussi à mettre sur pied un système informatique répondant aux standards internationaux en matière d’accréditation pour un événement sportif multidisciplinaire en Tunisie”, a fait remarquer la source.

Et d’expliquer que ce succès ouvrira un marché fort prometteur à l’avenir pour les compétences tunisienne sur le plan africain dans le domaine de l’organisation des grandes compétitions sportives continentales, régionales et internationales, comme il drainera d’importantes retombées financières pour la réalisation d’applications similaires sur et en dehors du continent.

Le COJAP a, par la même occasion, annoncé le lancement de l’opération d’accréditation pour les journalistes par le biais des comités nationaux olympiques des pays africains membres.

Agences de presse, représentants des organes de la presse écrite et électronique et photographes sont conviés à coordonner dans les plus brefs délais avec les CNO de leurs pays respectifs pour s’inscrire.

Les journalistes tunisiens et les représentants des médias européens sont, quant à eux, invités à coordonner avec le CNOT et à s’inscrire via le lien //jap2023cnot.org.tn.

A noter, par ailleurs, que le COJAP a, également, annoncé l’inscription du marathon de plage de 10 km au programme des jeux après concertation entre l’Association des comités nationaux olympiques africains (ACNOA), la Confédération africain d’Athlétisme et le COJAP 2023.

Pour rappel, les JAP de Hammamet 2023 verra la participation de plus de 900 athlètes représentant 48 comités nationaux olympiques africains.