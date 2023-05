Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu au Palais de Carthage, mercredi 3 mai 2023, la ministre libyenne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Najla Mangoush, et le ministre libyen des Transports, Mohamed Chahoubi.

Au cours de cette rencontre, l’accent a été mis sur l’importance d’intensifier la concertation et la coopération entre les deux pays dans tous les domaines dont, notamment, les secteurs de l’économie, de l’investissement, de l’énergie et de la sécurité.

Le chef de l’Etat a réaffirmé la position inébranlable de la Tunisie en faveur de la résolution de la crise en Libye, dans le cadre d’une approche basée sur l’unité du peuple libyen.

Il a dit rejeter toute ingérence étrangère dans les affaires internes de la Libye, indique un communiqué de la présidence de la République.

Saïed a, également, souligné “la nécessité d’intensifier les efforts visant à réaliser les aspirations des deux peuples frères et de passer outre certains problèmes qui, a-t-il dit, sont montés de toutes pièces et qui risquent de perturber les relations de fraternité et de coopération unissant la Tunisie et la Libye.

Le chef de l’Etat a aussi mis en avant l’importance de relever les défis actuels et d’intensifier les réunions à tous les niveaux, exprimant la volonté de mettre en application les accords bilatéraux.

Il a insisté sur la nécessité de les diversifier dans le cadre d’une ferme volonté et d’intentions sincères exprimées par les deux pays.

Plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun ont également été évoquées pendant la réunion.