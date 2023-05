« La Banque de Tunisie et des Émirats entame une transformation profonde devant lui permettre d’évoluer en un véritable acteur du développement économique en Tunisie, tout en contribuant à l’accroissement des courants d’affaires entre les deux pays. » C’est ce qu’a affirmé M. Abdullah Alhallami en président l’assemblée générale ordinaire de la banque tenue à son siège à Tunis le 27 avril 2023.

De son côté, le directeur général de la BTE, Mme Fériel Chabrak a souligné que les orientations stratégiques de la Banque pour les trois prochaines années (2023 – 2025) s’inscrivent dans le cadre de sa politique de RSE qui se veut en harmonie avec les objectifs de développement durable ainsi qu’avec les stratégies nationales dans les domaines technologique, énergétique et environnemental. La nouvelle stratégie adoptée, a-t-elle ajouté, repose sur trois piliers essentiels qui constituent une chaine de création de valeur, à savoir le positionnement dans le marché de l’économie verte, la transition énergétique par la promotion de l’investissement responsable, la diversification des canaux de distribution par l’accélération de la transformation digitale et le développement des compétences et qualifications du capital humain en tant que véritable richesse en vue de relever ces défis.

En concrétisation de cette vision, le directeur général a indiqué que la BTE a été, début 2023, la première banque en Tunisie à obtenir l’agrément de créer une banque virtuelle à 100%. Cet acquis s’inscrit dans le cadre de la poursuite du programme de transformation digitale entamé depuis 2022 à la faveur de son affiliation à la stratégie nationale de paiement électronique « Mobile Paiement », le développement des services d’ouverture de comptes à distance et le lancement du portefeuille électronique « Wallet Flouçi ».

Cette nouvelle orientation, a souligné Mme Chabrak commence à se répercuter sur l’action de la BTE. C’est ainsi que les indicateurs financiers du 1er trimestre 2023 montrent que la Banque quitte un cycle de pertes pour renouer avec les bénéfices, enregistrant des résultats positifs significatifs. Il s’agit notamment de l’accroissement du produit net bancaire en hausse de 42% et de l’augmentation du résultat net d’un montant de 8,330 millions de dinars, par rapport à la même période de l’année précédente.

L’assemblée générale ordinaire a approuvé les états financiers de l’exercice 2022, avec un total bilan de 1.299.199 dinars, un produit net bancaire de 60,475 millions de dinars et un résultat net de – 30 millions de dinars.

Par ailleurs, une assemblée générale extraordinaire, tenue le même jour a approuvé la modification des statuts de la Banque par l’ajout de l’activité de formation professionnelle et a salué le projet de mise en place d’un centre de formation professionnelle intégré qui contribuera à la valorisation du capital humain de la Banque.