La Tunisie est présente avec deux films “Décision (Decision) de Mohamed Ben Fredj et “Confessions” de Nadia Aouina au Mobile Film Festival Africa qui vient de dévoiler, dans un communiqué de presse publié mercredi 3 mai à Paris, la sélection officielle de sa deuxième édition, composée cette année de 54 films originaires de 21 pays dont la Tunisie.

Tous les films sont disponibles sur tous les réseaux sociaux (Youtube, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok). Le court tunisien “Décision” tourne autour de la situation des africains subsahariens dernièrement en Tunisie et le second “Confessions” sur les troubles psychiques liés aux cheveux crépus et la question du défrisage classé par l’Unesco parmi les séquelles psychologiques liées à la traite négrière.

Cette édition, en partenariat avec Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) et le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc, est organisée dans le cadre des célébrations de “Rabat, Capitale Africaine de la Culture”.

Une grande visibilité internationale sera assurée sur le terrain tout au long de l’année 2023 à travers notamment des diffusions au sein de festivals de cinéma à commencer par le FCAT (Festival de Cine Africano de Tarifa-Tanger en Espagne et au Maroc), ainsi que le MIFF, le Master International Film Festival d’Hammamet en Tunisie début mai.

Les films bénéficieront également du soutien des associations, des institutions culturelles, et surtout de la mise à disposition de 600 écrans de cinéma dans 31 pays d’Afrique qui projetteront des films de la sélection officielle dans leur salles entre mai et décembre 2023.

Avec un Festival en ligne du 3 au 31 mai 2023, l’édition 2023 clôturée lors d’une cérémonie de remise des prix à Rabat le 8 juin 2023.

A l’occasion de cette deuxième édition, un total de 46.000 $ de bourses d’aide à la création seront remis aux lauréats.

Neuf prix seront décernés, associés à des bourses qui permettront aux lauréats de réaliser un film avec des moyens professionnels :

Grand Prix Africa : 10 000 $

Grand Prix Maroc : 10 000 $ (ce prix est accompagné d’une résidence de 10 jours de formation à l’écriture de scénario à l’ENS Louis-Lumière à Paris, offerte par l’Institut Français du Maroc)

Prix du Film Francophone : 5 000 $ en partenariat avec TV5 Monde

Prix ACP – UE Culture : 5 000 $ soutenu par le programme ACP-UE Culture

Prix du Scénario : 5 000 $ soutenu par Canal +

Prix de la Réalisatrice : 5 000 $

Prix du Film Documentaire : 5 000 $

Prix d’interprétation féminine : 500 $

Prix d’interprétation masculine : 500 $.

Le Mobile Film Festival est un festival international de courts métrages fondé en 2005 sur un principe simple : 1 Mobile, 1 Minute, 1 Film. Les valeurs défendues par le festival sont de révéler, soutenir et accompagner les talents de demain du cinéma, en offrant des bourses et un accompagnement permettant aux lauréats du monde entier de tourner un court-métrage professionnel.

Le Mobile Film Festival est également 100% digital, afin de toucher le plus grand nombre de spectateurs possible. Depuis sa création, le Mobile Film Festival a reçu 6414 films de 157 pays, plus de 134 millions de vues et a distribué plus de 360 000 € de bourses aux lauréats.