Après sa fermeture temporaire, vendredi, le stand de la Maison du Livre a ouvert au public de la 37ème édition du Salon international du livre de Tunis (Filt), assure son propriétaire.

Toutes les copies d’un livre tunisien, fraichement publié, ont été retirées, ce vendredi, 27 avril, des rayons du stand de la Maison du Livre qui était également fermé, et ce peu après l’ouverture de la Foire au palais des expositions du Kram, dans la Capitale.

“Le livre en question n’a pas été censuré et notre stand a rouvert au public” a déclaré, samedi à la TAP, le propriétaire de la Maison du Livre, Habib Zoghbi. Ce dernier a ajouté que “son stand a été temporairement fermé par le comité d’organisation de la foire qui avait constaté hier (vendredi) la présence d’un livre non autorisé dans la liste des livres exposés”.

L’éditeur a souligné que le livre n’était pas sur la liste transmise à la direction du FILT pour vérifier s’il est conforme ou non au règlement interne de la foire.” Selon lui, “la ministre des Affaires Culturelles n’avait aucun lien avec ce qui s’est passé “, au premier jour de la foire qui est loin d’être un acte de “censure”.

L’éditeur nie également toute intervention des forces de sécurité, tout en évoquant des rumeurs sur les réseaux sociaux à ce sujet.

Dans une précédente déclaration à la TAP, hier soir, l’éditeur a affirmé que ” le roman a été retiré par les services du ministère des Affaires Culturelles ” qui a également décidé, a-t-il dit, de fermer son stand.

Pour sa part, le président de l’Union des éditeurs tunisiens Riadh Ben Abderrazak a affirmé dans une nouvelle déclaration à la TAP, que le livre controversé n’a pas été censuré mais plutôt retiré car il n’a pas été enregistré sur la liste initiale des livres à exposer.

Ce membre du comité d’organisation du FILT a notamment annoncé qu’une liste supplémentaire des publications parues entre la fermeture de l’appel à candidatures et le début de la foire, a été proposée.

L’interdiction d’exposition dans le Foire internationale du livre de Tunis concerne uniquement les publications faisant la promotion de questions comme la violence, le terrorisme, le charlatanisme ou la sorcellerie”, a fait savoir le patron des éditeurs.

La directrice de la Foire, Zahia Jouirou, a confirmé la fermeture temporaire du stand de Zoghbi pour avoir violé le règlement de la foire. Elle a encore indiqué une décision prise indépendamment du ministère des Affaires Culturelles ” qui rappelons-le est la partie organisatrice du FILT.

Elle a assuré que le livre sujet de toute cette polémique est vendu normalement dans les librairies tunisiennes et en ligne.

Elle a encore dit que l’éditeur a prétendu avoir envoyé avoir une liste supplémentaire, le 25 avril, soit deux jours avant l’ouverture de la foire, alors que le comité avait clôturé ses travaux bien avant cette date.

Le comité d’organisation a contacté les éditeurs afin de lui fournir la listes des nouvelles publications pour les enregistrer sur l’application spéciale qui facilite l’accès du public aux différents livres exposés, a-t-elle encore dit.

Ce Comité composé notamment de l’Union des éditeurs tunisiens et de l’Union des écrivains tunisiens, a publié, samedi, un communiqué dont une copie est parvenue à la Tap, dans lequel il révèle d’autres éléments ayant entouré l’affaire du roman retiré.

Le comité des exposants a pris connaissance qu’un livre ne figurant pas sur les listes déclarées en date du 10 février 2023, ce qui constitue une violation du règlement interne de la foire nécessitant son retrait et la suspension temporaire de l’activité du stand en attendant de prendre la décision adéquate, peut-on lire de même source.

Le comité de la Foire a estimé que l’exposant a prétendu que son stand était fermé sur décision du ministère de tutelle. Il a encore a crié à l’injustice à son égard tout en répandant ce que le comité qualifie d’inexactitudes sur une confiscation présumée de l’une de ses publications exposées, ajoute le communiqué.

Il dénonce des inexactitudes et une volonté d’instrumentaliser l’affaire pour des fins politiques et commerciales, ce qui constitue, selon la même source, une atteinte à l’image de la foire et des organisateurs aussi bien que celle de tout le pays.

L’affaire du roman et de l’éditeur tunisiens a marqué le démarrage du FILT qui est de retour dans son rendez-vous printanier après une absence d’une année.

“Frankenstein Tunis” de Kamel Riahi est un opus de 256 pages. Ce livre est une adaptation revisitée du roman de la célèbre romancière britannique Mary Shelly, “Frankenstein ou le Prométhée moderne”, sorti en 1818.

Le retrait de ce nouveau roman a été, depuis son annonce, largement contestée par les créateurs dans le milieu littéraire et de l’édition. Une polémique et des réactions mitigées ont suivi, -entre professionnels du livre et de l’édition et la partie officielle.

Les avis étaient largement distincts entre ceux qui crient à la censure et la version officielle qui avance des raisons en lien avec le règlement de la foire interdisant toute publication non déclarée d’avance au comité d’organisation.

La Foire internationale du livre de Tunis se déroule du 28 avril au 7 mai 2023. Cette 37ème édition est placée sous le signe ” Volez … par les ailes du livre “.