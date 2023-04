Assurances ZITOUNA TAKAFUL clôture 2022 sur une tendance haussière avec un chiffre d’affaires de plus de 100 millions de dinars, soit une progression de 18% par rapport à l’année 2021.

Malgré une conjoncture économique défavorable, Assurances ZITOUNA TAKAFUL réussit son challenge et réalise une belle performance en 2022 avec un résultat net de 7,3 millions de dinars.

Il est vrai que la société compte sur de nombreux points forts, que cela soit son image de marque portée par une qualité de service optimale ou son large réseau d’agents répartis sur l’ensemble du territoire tunisien.

Autre motif de fierté pour l’année 2022, Assurances ZITOUNA TAKAFUL confirme son positionnement de leader dans le secteur des assurances et se voit décerner pour la quatrième année consécutive, du label international « Elu Service Client de l’Année 2023 ». Cette distinction, devenue annuelle, est une récompense de la qualité du service client et de son approche d’excellence visant à améliorer continuellement sa relation client omnicanale et ce, à travers un dispositif de qualité avant-gardiste et un processus de transformation digitale.

De nouveaux challenges et de nouveaux plans sont aux horizons pour les années futures de la société pour franchir un nouveau cap en terme d’excellence de la relation client.

Outre sa stratégie orientée client, Assurances ZITOUNA TAKAFUL mise sur son capital humain en offrant un environnement social équilibré et en développant à ses équipes les programmes adéquats pour faire perdurer leurs engagements. Un parcours de longue haleine appuyé par un travail laborieux qui s’est couronné par l’obtention du label international « Best Place To Work ».

Ces performances font écho à l’ambition de la compagnie d’assurance ZITOUNA TAKAFUL, un assureur qui répond aux attentes de notre époque.