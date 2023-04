Le projet “gouvernance environnementale locale”, initié par l’organisation “Volonté et Citoyenneté”, se poursuit à la municipalité de Jemna.

Neuf municipalités du sud tunisien sont concernées par ce programme, à savoir Jemna, Ouedhref, Mahrès, Ghannouch, Teboulbou et Menzel Habib, Midoun, Tataouine et Métouia.

Sofiène Tarek, technicien à la mairie de Jemna, a indiqué que ce projet vise à mettre en place un système de gestion des déchets durables et participatifs entre les secteurs public et privé, en général, et entre la communauté locale et les municipalités, en particulier.

“Ce programme a aussi permis de mettre en place un plan communal pour la gestion intelligente des déchets et des crises environnementales”, a-t-il ajouté.