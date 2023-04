Le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a organisé, jeudi 27 avril 2023, une journée de solidarité avec les femmes ouvrières dans le secteur agricole.

Une étude a été présentée, lors de cette journée de solidarité, élaborée par le forum axée sur les politiques fragiles et les moyens de protéger les femmes agricultrices en plus d’une exposition photos relatant la souffrance de la femme ouvrière dans ce secteur et son exploitation sur les plans social et économique.

Il s’agit également de la présentation des mécanismes aidant à protéger les droits de cette catégorie des femmes avec la création d’un syndicat des femmes agricultrices.

Selon Hayet Attar, chargée du dossier des femmes agricultrices au sein du forum, il est impératif de préserver les droits de ces femmes à travers les campagnes de sensibilisation tout en mettant en relief leur contribution au développement du secteur agricole, pilier de l’économie nationale.

La journée nationale de solidarité avec les femmes ouvrières dans le secteur agricole célébrée, par le forum, le 27 avril de chaque année, intervient en application des recommandations du 1er congrès national des femmes agricultrices et à l’occasion de la commémoration du drame survenu, il y a 4 ans à Essabala à Sidi Bouzid, qui avait fait 12 morts et 20 blessés.