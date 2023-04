L’association “Vision pour la citoyenneté et le développement durable à Kébili” poursuit la réalisation du projet “Manfaa” financé par l’Union européenne et l’organisation I Watch dans les municipalités d’El Faouar et Rjim Maatoug, dans le but de renforcer l’implication du citoyen dans l’action municipale.

La présidente du projet, Amel Hadj, indique celui-ci a démarré en octobre 2022, et que le tissu associatif à El Faouar et Rijim Maatoug s’active en vue d’une meilleure implication participative des citoyens dans la vie publique.

Dans le cadre du projet, une enveloppe de 30 000 dinars a été allouée aux deux municipalités pour la création d’un espace pour l’exerce de la démocratie participative entre les citoyens et représentants municipaux.