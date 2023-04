L’Observatoire tunisien des droits de l’Homme (OTDH) appelle, dans un communiqué publié lundi 24 avril 2023, l’Etat tunisien à rejeter les injonctions européennes en matière de migration, ainsi que les “faveurs financières proposées à cet effet pour s’engager seul dans les opérations de secours maritime des migrants, sans l’apport des autres pays du bassin méditerranéen”.

L’OTDH met en garde contre le risque de rassemblement d’un très grand nombre d’immigrants sur le sol tunisien, une situation qui menace de troubler la paix sociale, selon le communiqué.

L’Observatoire appelle également le gouvernement à “déterminer sa position définitive par rapport à la politique de l’Union européenne de lutte contre la migration irrégulière, et son plan de lutte contre ce phénomène”, exprimant son rejet catégorique du plan en question, lequel, selon le texte du communiqué, “limite la liberté de circulation et confisque un droit humain fondamental”.

L’OTDH invite à accélérer l’élaboration d’un plan concret à cet effet, en préparation à la “saison de la migration”, à travers l’association des efforts de tous les intervenants, et ce en vue de “lutter contre tous les plans belliqueux”, et “protéger le pays contre le phénomène de migration irrégulière et le lot de tragédies qui en découle”.

Cette position de l’Observatoire intervient, selon son président, Moustapha Abdelkebir, à la suite de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne pour l’approbation finale de l’actualisation du plan qui sera adopté par l’UE pour faire face au phénomène migratoire.

Le communiqué de l’OTDH fait également suite à la récente visite du ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, en Italie et à l’annonce par l’Italie de son plan d’urgence en la matière et aux fonds qui lui ont été alloués, d’après Abdelkebir.