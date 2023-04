Le président-directeur général de l’Office national de la famille et de la population (ONFP), Mohamed Douagi, a signé, mardi 25 avril 2023, un accord de partenariat avec l’Association tunisienne de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le Sida (section de Tunis) et le Centre tunisien pour la santé publique, et ce en vue de coordonner les efforts en matière de dépistage précoce du cancer du col de l’utérus.

Selon un communiqué de l’ONFP, cet accord vise à renforcer la coordination entre l’Office et ces deux associations en vue d’assurer la réussite des services fournis par l’unité mobile de dépistage précoce du cancer du col de l’utérus dans plusieurs gouvernorats, au cours de la période allant du 1 avril au 31 décembre 2023.

A rappeler que la Tunisie a célébré, le 4 février 2023, la Journée mondiale contre le cancer sous le signe “le dépistage, seul moyen de vaincre le cancer” pour réaffirmer l’importance de la prévention et du dépistage précoce comme meilleurs moyens de lutte contre cette maladie.