Le ministre tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, s’est entretenu, lundi 24 avril 2023, avec une délégation de l’Institut coréen des politiques scientifiques et de la technologie, sur le développement des relations de coopération notamment en matière de formation et de soutien des compétences.

La rencontre a également permis de proposer de nouveaux projets avec la partie coréenne, indique un communiqué rendu public par le ministère.

La visite de la délégation coréenne intervient dans le cadre d’une évaluation du projet sur le transfert de la technologie et la valorisation des résultats de recherches au titre de la consultation réalisée avec l’Institut coréen en 2018 et 2019 sur les politiques relatives à la consolidation d’un système efficace de transfert de technologie en Tunisie.