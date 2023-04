Le programme Culture Moves Europe vient de lancer deux appels à candidatures au service de la mobilité des artistes et des opérateurs culturels.

Le premier concerne le soutien à la mobilité individuelle des artistes et des professionnels de la culture vers tous les pays du programme Europe créative dont la Tunisie. La date limite d’envoi des candidatures est fixé pour le 31 mai 2023.

Cet appel est ouvert à tous les artistes et professionnels de la culture résidant légalement dans les pays d’Europe créative dont la Tunisie et âgés d’au moins 18 ans.

L’action de mobilité individuelle couvre les secteurs de l’architecture, du patrimoine culturel, du design et de la mode, de la traduction littéraire, de la musique, des arts de la scène et des arts visuels.

Le deuxième appel est relatif au soutien des actions de résidence : soutien à des personnes et des structures (qui peuvent être basées en Tunisie) qui souhaitent accueillir des artistes et professionnels de la culture internationaux pour mettre en place un projet de résidence. la date limite est fixée pour le 15 juin 2023.

L’action de résidence Culture Moves Europe apporte un soutien financier aux organisations et aux artistes enregistrés en tant qu’entités juridiques, dans l’un des 40 pays d’Europe créative.

Le but de la subvention est d’accueillir des artistes internationaux et des professionnels de la culture pour mettre en œuvre un projet de résidence. Les artistes et professionnels de la culture participants doivent être des résidents légaux dans un pays d’Europe créative différent du pays d’accueil.

Tous les détails sur les modalités et conditions de participations sont disponibles sur le lien suivant https://culture.ec.europa.eu/calls/culture-moves-europe.

Culture Moves Europe est une action européenne mise en place en faveur de la mobilité culturelle, financée par le programme Creative Europe de l’Union européenne et mise en œuvre par le Goethe-Institut.