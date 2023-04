La température moyenne globale était de 12,5°C, dépassant la moyenne de référence (11,9°C) avec un léger écart de + 0,6 °C, d’après le “Bulletin Climatologique mensuel février 2023 en Tunisie”, publié par l’Institut national de la météorologie (INM).

La température maximale moyenne nationale a atteint 17,8 °C, dépassant la moyenne de référence pour les 27 stations principales (17,1 °C), avec une différence de +0,7 °C.

Les températures maximales étaient proches des normales de référence (1991-2020) sur la plupart des régions pendant la première quinzaine du mois, puis elles ont accusé une hausse relative durant la deuxième moitié du mois.

Les températures maximales moyennes ont varié entre 12,6 °C à Thala et 20,6 °C à Médenine.

A noter que la température maximale absolue a atteint 28,8 °C à Kairouan le 24 février 2023.

Les températures moyennes variaient entre 8,2 °C à Thala et 15,3 °C à Médenine, et étaient supérieures aux taux de référence (1991-2020) sur la plupart des régions.

La température minimale absolue a atteint -2,0 °C à Kasserine le 13 février 2023

Quant à la température minimale moyenne nationale, elle a atteint 7,1 °C, dépassant la moyenne de référence (6,8 °C) avec un écart de +0,3 °C.

Les températures minimales ont varié de 3,4 °C à Kasserine à 10,7 °C à Mahdia, et elles étaient supérieures aux moyennes de référence sur la plupart des régions avec des écarts allant de +0,3°C à Kasserine à +1,7°C à Mahdia, sauf sur l’extrême nord et les régions montagneuses.

La température minimale absolue a atteint -2,0 °C à Kasserine le 13 février 2023.

Les vents étaient généralement faibles à modérés et leur vitesse a augmenté le 5 février 2023 sur les hauteurs du centre-ouest, atteignant un maximum de 76 km/h à Kasserine.

Durant la période du 8 au 10 février, les vents étaient forts sur la plupart de nos régions, et leur vitesse maximale a varié de 60 km/h à Zaghouan et Béja à 83 km/h à Mahdia, Sfax et Tataouine et un maximum de 112 km/h a été enregistré à Djerba le 9 du mois. Ces vents forts ont engendré des phénomènes de sable à Tozeur et El Borma.

Les vents étaient également forts le 25 février 2023 sur les régions de Nabeul et Kasserine. Leur vitesse maximale a varié entre 60 km/h et 80 km/h, et elle a atteint un maximum de 108 km/h à Kasserine.