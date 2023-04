Le directeur général de la Société de l’environnement, de plantation et de jardinage (SEPJ) de Gabès, Abdelsalem Bessissa, a indiqué que l’entreprise avait préparé une étude approfondie sur la production de fourrage, notamment la “Luzerne de Gabès”, en utilisant les eaux thermales ou les eaux usées traités avec une production estimée à 12,5 tonnes par hectare.

Le responsable a précisé que le projet sera réalisé sur une superficie de 500 hectares, et qu’il permettra la création d’environ 300 emplois en plus des bénéfices engendrés pour la société.

Selon lui, la Société de plantation et de jardinage de Gabès, en coordination avec le Groupe chimique tunisien (GCT) de la région, effectue une seconde expérience sur la plantation de paulownias sur une superficie de 900 hectares, dans le but de produire du bois et de réduire les émissions de dioxyde de carbone.

Bessissa a expliqué que le seul problème qui entrave la réalisation des deux projets c’est la mise à disposition des terrains nécessaires de la part de l’autorité de tutelle, notant que la direction générale de l’entreprise a soumis plusieurs demandes à cet effet et attend une réponse.