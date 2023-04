“La Tunisie est un partenaire privilégié de la Chine”, a fait savoir l’ambassadeur de Chine à Tunis, Li Wan, soulignant que “les deux pays ont établi des relations de coopération fructueuses basées sur l’amitié et le respect mutuel”.

Interrogé par l’agence TAP sur la place qui revient à la Tunisie dans la stratégie chinoise d’intervention sur le continent africain, le diplomate chinois a souligné que les relations sino-tunisiennes n’ont de cesse de progresser ces dernières années pour englober plusieurs domaines et secteurs, dont notamment les infrastructures et les énergies vertes.

Il a à ce propos rappelé une série de projets financés par la Chine, tels que le canal Medjerda, la construction d’un hôpital à Sfax, du complexe sportif à Ben Arous, et le dernier en date, l’Académie diplomatique – un projet dont le coût total s’élève à 88,5 millions de dinars.

Les propos de l’ambassadeur chinois ont été recueillis lors de sa visite, mardi 18 courant au siège de l’Agence Tunis Afrique-Presse où il a rencontré le nouveau PDG de l’agence, Najeh Missaoui et nombre de ses cadres.

Lors de cette rencontre, Li Wan a passé en revue les résultats des concertations qui ont eu lieu entre les présidents des deux pays lors du Sommet sino-arabe, tenu fin 2022 dans la capitale saoudienne, Riyad, rappelant que les deux dirigeants avaient souligné la nécessité de renforcer davantage la coopération et le partenariat entre les deux pays.

Dans son discours prononcé au sommet de Riyad, avec la participation du président chinois, Xi Jinping, et bon nombre de dirigeants de pays arabes, le président Saïed avait mis en exergue l’importance de promouvoir et de développer la coopération entre les pays arabes et la Chine pour “la construction d’un monde nouveau”.

Il avait plaidé en faveur d’une nouvelle voie, une nouvelle alternative privilégiant de nouveaux concepts élaborés par un accord entre les pays arabes et la Chine.