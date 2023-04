Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonem Belati, a convenu avec les représentants des centrales de transformation du lait de mettre en place un programme opérationnel pour l’importation des fourrages en gros durant la période estivale, vu la pénurie en eau, et pour définir les rôles de tous les intervenants de la profession et de l’administration.

Selon un communiqué publié samedi 15 avril 2023 par le ministère, Belati a souligné, lors d’une séance de travail tenue avec les représentants des centrales laitières, l’importance de l’action commune en vue d’assurer les équilibres de la filière laitière, et de sauver le cheptel, ainsi que de préserver le rendement économique de tous les intervenants dans le secteur, notamment les petits éleveurs pour leur permettre de résister face à cette crise.

Le ministre a salué la compréhension des représentants des centrales de collecte et de transformation du lait face à la situation exceptionnelle qu’enregistre la filière laitière, suite aux changements climatiques et son impact sur la baisse de la production et sur la perte du cheptel, soit par l’abattage ou la vente en contrebande.

Les professionnels ont exprimé leur volonté de travailler de manière participative et d’adhérer à la réalisation du programme d’importation des fourrages pour subvenir aux besoins du cheptel.

La rencontre a également permis d’examiner les propositions de la profession pour rétablir l’équilibre de la filière laitière.