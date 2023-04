Les candidatures à la deuxième édition du concours régional d’entrepreneuriat “meilleures idées de projets pour l’année 2023” au profit des apprenants inscrits à l’année de formation 2022-2023 dans les gouvernorats de Gafsa, Kébili, Tataouine, Médenine, Gabès et Tozeur sont ouvertes du 17 avril au 3 mai 2023 à 17h00 sur La plateforme électronique unifiée de l’initiative privée www.moubader.tn

Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle indique, dans un communiqué, que ce concours, qu’il organise en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), est destiné aux apprenants inscrits dans l’un des centres publics de formation professionnelle relevant de l’agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP), l’agence de vulgarisation et de formation agricole (AVFA) et l’agence de formation dans les métiers du tourisme (AFMT) ou dans l’une des spécialités homologuées dans les établissements privés de formation professionnelle.

Ce concours, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet “Initiative pour le développement” ciblant les gouvernorats du sud, vise à consolider la culture de l’initiative privée chez les personnes formées dans les centres de formation professionnelle publics et privés, à les accompagner et à les aider à développer leurs idées de projets.

Le ministère a précisé que les candidats au concours qui remplissent les conditions requises bénéficieront d’un parcours de formation dispensé par des spécialistes du domaine.

Le ministère souligne qu’un camp de formation sera organisé pour les candidats sélectionnés, et ce du 27 au 30 mai 2023 à l’île de Djerba, avec la prise en charge des frais d’hébergement, de séjour et de transport.