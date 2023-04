Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a annoncé l’ouverture des candidatures à la quatrième session du Prix des établissements amis de la famille dans la région arabe au titre de 2023 sur le thème “Les meilleurs moyens de protéger et de préserver la famille et l’institution du mariage des changements contemporains”.

L’ouverture des candidatures intervient conformément à l’annonce du secrétariat général de la Ligue des Etats arabes dans le secteur des affaires sociales (direction de la famille et de l’enfance) et en application de la recommandation issue de la douzième session du Comité de la famille arabe concernant l’organisation de la quatrième session de ce prix.

Le prix concerne, notamment, les établissements amis de la famille arabe, les institutions gouvernementales ou privées telles que les institutions éducatives, culturelles et médiatiques (écrites et audiovisuelles) en plus des composantes de la société civile, des facultés, des universités.

Les conditions de candidature sont disponibles sur le site du ministère via le lien http ://www.femmes.gov.tn/wp-content/uploads/2023/ 04/Advertisement.pdf