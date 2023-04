L’agence française de développement médias CFI a lancé depuis fin mars 2023 le 2eme Appel à candidatures Intajat Jadida : accélérateur de projets de production au Maghreb et annoncé que la date limite de réception des candidatures est fixé pour le dimanche 23 avril 2023 à 23h59 (Paris)

Cet appel est destinée aux personnes tentées par une expérience pour accélérer leur projet de production de contenus audiovisuels, culturels et éducatifs avec plusieurs dimensions possibles : divertissement, business, cuisine, développement personnel, jeux vidéo, mode, musique, santé ou encore sport.

Ainsi sont concernées, les créateurs indépendants de contenus audiovisuels (youtubeuse/ youtubeur, instagrameuse/instagrameur, tiktokeuse/tiktokeur, blogueuse/blogueur, vidéaste, podcasteuse/podcasteur, reporter/reportrice journaliste), originaire d’Algérie, de Libye, du Maroc ou de Tunisie, et qui sont suivies par au moins 4 000 followers et disposant d’une propre structure juridique légalement enregistrée.

Cet appel s’adresse également aux sociétés de production, médias numériques ou radios privées avec une activité sur le web dont le siège social est établi en Algérie, en Libye, au Maroc ou en Tunisie et dont les récentes productions ont été suivies par au moins 4 000 followers.

Lancé depuis 2022 pour une durée de deux ans, “Intajat Jadida” est un programme d’appui à la production soutenu par CFI dans le cadre de la stratégie d’innovation du secteur des industries audiovisuelles dans ces quatre pays en contribuant à la création de contenus audiovisuels créatifs, culturels et éducatifs, répondant aux attentes des audiences de moins de 35 ans.

Ce programme d’incubation et de mentorat est organisé autour de deux appels à projets de production, le premier a été lancé en 2022 (promotion 1) et le second est lancé à la fin de mois de mars 2023 (promotion 2).

Pour chaque promotion, 16 projets de production sont présélectionnés, puis parmi eux 12 projets de sont sélectionnés pour bénéficier du programme d’incubation et de mentorat.

A l’issue du programme d’accompagnement des deux promotions, un concours déterminera les 2 meilleurs pilotes ainsi que le meilleur pilote contribuant à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que luttant contre les stéréotypes de genre.

Les bénéficiaires s’engagent à participer au programme d’incubation et de mentorat sur une période de 6 mois. Le contenu du programme d’appui encourage la culture d’entreprenariat et renforcera les compétences de toutes et tous à travers la réalisation d’un bootcamp de 5 jours, à Tunis, dans l’objectif de procéder au diagnostic des projets de production présélectionnés, d’identifier leurs atouts et les points d’attention dans leur développement, de réaliser les premiers ajustements fort des conseils de l’expertise accompagnante et enfin, d’effectuer la sélection définitive des porteuses et porteurs de projet de production, bénéficiaires d’Intajat Jadida. D’emblée, un séjour en incubation de 5 jours est prévue à Tunis pour consolider l’idéation des projets de production sélectionnés (éditorial, format, canaux de diffusion, visibilité, juridique, financements, monétisation etc…).

Des ateliers de formation technique liés aux formats narratifs et d’appuis individualisés avant la mise en production des pilotes (vidéo, podcast, newsletter, etc…) et des séances de coaching et d’identification/ de mise en place d’un appui financier (4 000 euros max/projet de production) pour la mise en production des pilotes (achat de matériel technique, financement de prestations techniques (location de studio, montage, habillage etc…) sont également au programme.