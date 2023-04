Les jeunes issus de la région arabe peuvent participer à la deuxième édition du concours de courts métrages “Mon patrimoine” dont l’appel à projets est ouvert du 26 mars au 26 avril 2023.

S’inscrivant dans le cadre de l’initiative ” Jeunesse arabe pour le patrimoine”, ce concours est une initiative du Centre régional arabe pour le patrimoine mondial (ARC-WH), en collaboration avec la Commission du patrimoine du Royaume d’Arabie saoudite.

Cet concours concerne les jeunes issus des pays arabes qui sont âgés de 18 à 30 ans. Les candidats ont la possibilité de présenter des projets de films en groupes, avec trois personnes maximum par groupe.

Selon le règlement, le court métrage candidat peut être filmé par un matériel professionnel ou un téléphone portable.

Le film proposé doit être de 3 à 5 minutes avec pour sujet l’un des sites, en région arabe, qui sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Chaque candidat propose un projet autour d’un site se trouvant dans le pays arabe où il réside.

Pour s’inscrire et obtenir plus d’informations, les candidats peuvent se rendre sur le lien suivant : https://www.arcwh.org/news/my-heritage-2023

Les projets de films gagnants seront présentés en Arabie saoudite lors des événements parallèles de la 45e réunion du Comité du patrimoine mondial, qui se tiendra dans la capitale saoudienne Riyad en septembre 2023.

Créé en 2012 en tant que centre de catégorie 2 sous les auspices de l’UNESCO, le Centre régional arabe pour le patrimoine mondial (ARC-WH) aide 19 Etats arabes parties à mettre en œuvre la Convention du patrimoine mondial de 1972.

Sa mission est de renforcer la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial de 1972 dans la région des Etats arabes. En tant que relais au Centre du patrimoine mondial, ARC-WH contribue à la protection et à la promotion des sites du patrimoine culturel et naturel dans la région.

Réparer les déséquilibres et améliorer la représentation des biens des Etats arabes sur la Liste du patrimoine mondial, est parmi ses principaux objectifs. ARC-WH vise également à créer un réseau d’experts locaux et régionaux dans la région et à mobiliser un soutien financier régional et international pour la préservation des propriétés.

ARC-WH a pour mission d’aider les Etats arabes à mettre en œuvre la Convention du patrimoine mondial et de diffuser et partager les connaissances relatives à la sauvegarde des sites culturels et naturels du patrimoine mondial. Il est également chargé de recueillir des fonds pour soutenir les activités du patrimoine mondial dans la région et impliquer activement les communautés locales dans la sauvegarde des sites du patrimoine mondial.