Le Commissariat régional de la jeunesse et du sport à Kasserine a programmé des travaux de maintenance et de réaménagement du centre du camping et de vacances Aïn Selsla, relevant de la délégation d’El Ayoun, pour une enveloppe de 700 000 dinars.

L’étude du projet est en cours en vue de lancer le premier appel d’offres de maintenance du centre au cours de l’année 2023, indique le chef de service des bâtiments et des équipement, Haithem Ghodmani.

D’une superficie de 1 442 mètres carrés, le centre de camping et de vacances d’Ain Selsla compte 32 lits, un restaurant et un espace aménagé pour les passionnés du camping.

Ses activités sont à l’arrêt depuis 2011 et son accès est tributaire de permis d’autorisation délivrés par les services sécuritaires.

A noter que les services concernés ont programmé des travaux de maintenance du centre du camping et des vacances de Chaambi qui ouvrira bientôt ses portes d’une manière exceptionnelle au profit des jeunes et des associations.