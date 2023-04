Le Commissariat régional au développement agricole (CRDA) à Gabès a programmé la construction de 4 nouveaux puits d’une valeur de 2 millions de dinars (MDT), pour soutenir les ressources en eau potable, au profit de 16 600 habitants.

Le forage de ces nouveaux ouvrages hydrauliques sera effectué dans les délégations de Mtamata, Mareth, Dkhilet Toujen et Menzel Lahbib.

Le CRDA de Gabès a prévu plusieurs projets et programmes de lutte contre la soif, parmi lesquels l’aménagement d’un puits de surface dans la région d’El Amra à la Nouvelle-Matmata et qui sera raccordé aux stations de pompage de Mareth et de Matmata.