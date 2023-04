La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a reçu, mardi 4 avril 2023 au Palais du gouvernement à La Kasbah, le directeur général de l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (AACA), Manuel Moses.

Cette rencontre a été l’occasion d’exposer les opportunités de coopération entre la Tunisie et l’AACA, à travers le financement des entreprises tunisiennes et le renforcement des échanges commerciaux entre la Tunisie et les autres pays africains.

L’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique est une institution panafricaine qui propose des solutions de risque aux sociétés, investisseurs et prêteurs intéressés de faire des affaires en Afrique.