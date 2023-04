La Journée internationale des musées, célébrée le 18 mai de chaque année, est placée cette année sous le thème “Musées, durabilité et bien-être”. Ce thème met l’accent sur l’importance de l’environnement, de la santé et du bien-être dans la vie quotidienne, et sur la façon dont les musées peuvent contribuer à ces aspects en tant qu’institutions culturelles, souligne le Conseil international des musées (ICOM).

En prévision de cet événement, l’ICOM indique que la carte interactive de la Journée internationale des musées 2023 est un excellent moyen pour les musées de participer à cet événement mondial et de montrer leur engagement en faveur de la durabilité et du bien-être. En s’inscrivant à la carte interactive, les musées peuvent partager leurs initiatives en matière de durabilité et de bien-être, ainsi que leurs événements et activités spéciales pour la Journée Internationale des Musées, le 18 mai, annonce la même source.

La carte interactive est accessible en ligne et permet aux visiteurs de trouver facilement les musées qui participent à l’événement et de découvrir les initiatives qu’ils proposent.

“Les musées contribuent de manière essentielle au bien-être et au développement durable de nos communautés, lit-on dans le communiqué de l’ICOM, publié à l’occasion de la Journée internationale des musées. En tant qu’institutions de confiance et éléments importants de notre tissu social commun, ils sont particulièrement bien placés pour créer un effet en cascade et favoriser un changement positif”.

Chaque année depuis 2020, la Journée internationale des musées soutient un ensemble d’objectifs issus des Objectifs de développement durable des Nations unies. En 2023, il y aura un focus sur l’Objectif 3 “Santé et bien-être dans le monde”, l’Objectif 13 “Action pour le climat” et l’Objectif 15 “Vie sur terre”.

L’ICOM a institué la Journée internationale des musées en 1977, pour sensibiliser davantage le public au rôle des musées dans le développement de la société.