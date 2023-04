Ils sont 400.000 étudiants étrangers dans les établissements d’enseignement en France en 2022, dont 12.000 étudiants-chercheurs de plus de 150 nationalités et qui sont hébergés à la Cité internationale de Paris. Et ce sont les étudiants marocains et algériens qui constituent la première communauté universitaire. Viennent ensuite les Chinois, les Italiens et les Sénégalais.

C’est en tout cas ce que révèle une enquête de l’institut Kantar, selon laquelle les étudiants étrangers rapportent annuellement à l’économie française plus de 5 milliards d’euros.

En plus, ces étudiants sont un “vivier de talents“ dans lequel recrutent de plus en plus les PME et les start-ups, et même de grandes entreprises.

L’enquête montre justement que les étudiants marocains sont parmi les plus prisés par ces entreprises, et ce compte tenu de leur talent et de leur abnégation au travail.