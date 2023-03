La ministre fédérale des Affaires étrangères Annalena Baerbock ouvre aujourd’hui le 9ème Dialogue sur la transition énergétique de Berlin (BETD). Le deuxième jour de la conférence sera ouvert par Robert Habeck, ministre fédéral de l’Économie et de l’Action pour le climat.

Sous la devise « Energiewende – Assurer un avenir vert », des ministres et des délégations de haut rang de plus de 60 pays discuteront avec des représentants du monde des affaires, de la science et de la société civile. À l’ordre du jour figurent des stratégies pour la transformation intelligente des systèmes énergétiques dans le monde entier et des voies vers la neutralité climatique.

En outre, de nombreux accords bilatéraux seront adoptés, visant à intensifier les partenariats existants entre l’Allemagne et divers pays partenaires en matière de climat et d’énergie, notamment le Chili, l’Afrique du Sud et l’Ukraine.

Quelle est la position de départ pour le BETD de cette année ? La guerre d’agression russe contre l’Ukraine a montré en Europe les risques réels pour la sécurité liés à la dépendance à l’égard de fournisseurs individuels d’énergies fossiles.

En même temps, des millions de personnes dans le monde entier ressentent les impacts catastrophiques du réchauffement climatique. Déjà maintenant, trois fois plus de personnes sont déplacées par la crise climatique que par les guerres. Le changement climatique est également une menace pour la sécurité.

Le rapport actuel du GIEC confirme que la réponse aux deux risques est une transition énergétique mondiale accélérée. La réaction à la guerre russe a prouvé à quel point les systèmes d’approvisionnement en énergie peuvent être transformés rapidement s’il y a la volonté et le besoin de le faire.

Comment pouvons-nous mener un effort concerté et mondial pour construire un système d’approvisionnement en énergie durable, sûr et largement indépendant ? Quel rôle peuvent jouer l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans la création d’un environnement politiquement stable et économiquement prospère ?