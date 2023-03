Le Théâtre national tunisien (TNT) organise prochainement deux manifestations “Tunis Théâtres du monde”, du 27 mars au 4 avril, et “Illuminations d’El halfaouine” du 6 au 15 avril.

Théâtre, musique et arts visuels sont au programme de ces deux rendez-vous organisés dans le cadre de la célébration du 40ème anniversaire de la création du TNT.

Le programme complet de ces manifestations artistiques a été dévoilé, mercredi 22 mars 2023, au 4e Art à Tunis, au cours d’une conférence de presse de Moez M’rabet, directeur général du TNT.

Deux productions du TNT sont au menu de ” Tunis Théâtres du monde” dont le démarrage coïncidera avec la célébration de la Journée mondiale du théâtre, le 27 avril. La pièce “Caligula 2″ de Fadhel Jaziri est programmée pour l’ouverture, suivie le lendemain, le 28 avril, par ” Ici et Ailleurs ” de Noomane Hamda.

Le Centre des arts dramatiques et scéniques de Kasserine présentera sa dernière création, ” Vive la Guerre ” de Ghaouth Rezgui qui se produira le 29 mars.

” I media ” du Koweitien Sulayman al-Bassam et ” Dark Side ” de Nizar Saidi sont programmées pour les 1er et 3 avril.

Le programme prévoit aussi deux spectacles chorégraphiques dont ” Nomades ” de Thoraya Boughanmi qui se produira le 2 avril. ” Du temps où ma mère racontait ” du danseur et chorégraphe libanais Ali Charour est le spectacle de clôture de cette manifestation qui prendra fin le 4 avril.

Le 30 mars, le public a rendez-vous avec de la musique et un spectacle de Carthage Symphony Orchestra sous la direction du maestro Hafedh Makni.

Tous les spectacles se dérouleront à la salle du 4e Art et commencent à partir de 21h30.

La manifestation ” Illuminations d’El Halfaouine ” aura lieu à la place Halfaouine, à la Médina de Tunis. L’ouverture sera avec “Kalimat ” de Marwa Manai.

Le 7 avril, le public a rendez-vous avec trois spectacles dont ” Majanine ” de Hatem hachicha et ” Affan ” de Chedi Mejri qui sont produites par le Centre des arts dramatiques et scéniques de Sfax et celui de Siliana. “Tabib ethayaa” de Lassaad Mehouachi est un spectacle pour enfants produit par le Centre national des arts de la marionnette.

Les soirées du 8 et 9 avril sont dédiées à la musique avec respectivement ” Seen ” de Benjami et ” Donia ” de Mohamed Ali Chbil -lauréat du prix “micro d’or” de la compétition nouveaux genres du festival de la chanson tunisienne 2023.

” Métamorphose ” de Assia Jaibi sera présenté à la clôture. Deux représentations sont prévues, les 14 et 15 avril, pour cette pièce interprétée par Jalila Baccar.