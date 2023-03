La Tunisie sera représentée à la célébration officielle de la Journée internationale de la francophonie qui se déroulera le 20 mars 2023 au siège de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) à Paris.

Le court-métrage tunisien “Black Mamba” d’Amel Guellaty figure parmi six films francophones soutenus par l’OIF qui seront projetés autour du thème “Comme au cinéma”.

En outre, plusieurs autres manifestations culturelles et artistiques sont réalisées au cours de cette journée portes ouvertes qui porteront sur les thèmes suivants : Création et humanisme francophones, Enjeux de la création et de la diffusion francophone à l’ère du numérique, Ecrire et raconter la la Francophonie.