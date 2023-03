Le président de la Fédération tunisienne de judo, Skander Hachicha, a indiqué que les judokas tunisiens, toutes catégories confondues, ont réalisé des résultats fort probants lors de l’Open international de Tunis de la discipline qui s’est clôturé dimanche 12 mars 2023.

“Ces performances constitueront un bon boosteur pour le moral des judokas tunisiens avant le championnat d’Afrique prévu au Maroc en septembre prochain, lequel championnat sera une nouvelle station dans les qualifications pour les JO de Paris 2024”, assure Hachicha cité par la TAP.

Et le président d’expliquer que la pôle position obtenue au tableau final des médailles du tournoi (9-12 mars) dans toutes les catégories, couronné par 14 breloques d’or glanées, dénote de la qualité du travail accomplie et de la bonne préparation effectuée.

Selon lui, la FTJ misera dans la course aux JO de Paris sur une nouvelle génération d’athlètes dont Fraj Dhouibi, Zained Troudi, Oumaima Bedoui et Nihel Bouchoucha.

La sélection tunisienne seniors de Judo, rappelle-t-on, a terminé sa participation à l’Open international de la discipline, en pôle position au tableau des médailles avec 9 breloques (4 or, 1 argent et 4 bronze), au même titre que chez les juniors et les cadets.

Les tunisiens avaient décroché 8 médailles chez les cadets (1 or, 3 argent et 4 bronze) et 15 chez les cadettes (5 or, 2 argent et 8 bronze) et 5 médailles chez les juniors garçons (2 or et 3 bronze) et 10 chez les juniors filles (4 or, 2 argent et 4 bronze).

Il est à signaler que les médaillés d’or des catégories seniors gagneront 100 points dans le classement mondial tandis que les médaillés d’argent se verront attribuer 70 points et les médaillés de bronze 50 points.